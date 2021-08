Speciale energia: Nord Macedonia, incendi provocati anche da scintille nel sistema di trasmissione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alcuni degli incendi divampati in Macedonia del Nord nei giorni scorsi sono stati provocati da scintille nel sistema di trasmissione dell'energia elettrica. Lo ha detto il capo della Protezione civile macedone, Stojance Angelov, in una conferenza stampa tenuta a Skopje. Angelov ha precisato che in diversi casi è stato accertato che gli incendi sono stati causati da scintille tra i fili dei pali o delle linee di trasmissione. Per questo motivo, ha proseguito Angelov, è stato chiesto all'Ente per l'energia elettrica (Evn) di verificare i propri sistemi di distribuzione. Le scintille, ha spiegato Angelov, cadono a terra "e solo una di esse è sufficiente a provocare un incendio". A questo proposito Angelov ha ricordato che lcuni testimoni hanno visto scintille sui fili nella regione di Kumanovo. "Sono stato sulla scena di diversi incendi. Nella regione di Kumanovo abbiamo testimoni che hanno visto scintille sui fili. L'incendio a Bugoslovec è stato causato da scintille nei fili e abbiamo un testimone oculare che, quando sono cadute le scintille, è immediatamente corso sul posto, ma era semplicemente impotente, perché il fuoco si stava già diffondendo ad altissima velocità a causa della vegetazione secca e del vento costante", ha spiegato il capo della Protezione civile. (Seb)