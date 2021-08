Speciale energia: Egitto, consumo gas centrali elettriche in aumento del 118 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consumo di gas naturale e di combustibile necessario ad alimentare le centrali elettriche in Egitto ha registrato tassi particolarmente elevati negli ultimi due giorni, a causa delle alte temperature della stagione estiva. Lo ha detto in un comunicato il ministero del Petrolio egiziano, sottolineando di aver fornito quantitativi senza precedenti, pari a circa 5.210 milioni di piedi cubi di gas al giorno, con un incremento del 118 per cento rispetto al fabbisogno stimato per il periodo corrente. Il ministero ha dichiarato di essere impegnato ad assicurare completamente il rimanente fabbisogno dei settori che consumano gas, come l'industria, il petrolchimico, le abitazioni e la fornitura di gas per auto, oltre alla prosecuzione dei contratti per l'esportazione di gas. Gli attuali quantitativi di gas naturale consumati per le centrali, pari a 4.670 milioni di piedi cubi di gas al giorno, rappresentano circa il 67 per cento del consumo di gas locale. Il ministero ha anche fornito più di 13.000 tonnellate di gasolio per soddisfare il fabbisogno delle centrali elettriche. (Cae)