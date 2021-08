Speciale energia: Regno Unito, a ottobre aumento bollette gas e luce per milioni di famiglie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad ottobre le bollette dell'energia aumenteranno di almeno 164 euro per milioni di famiglie nel Regno Unito. Lo ha annunciato l'Ente di regolamentazione dell'elettricità e del gas britannico (Ofgem). Come riferito dall'emittente televisiva "Bbc", l'incremento nei prezzi di gas e luce è finalizzato a coprire i costi aggiuntivi richiesti dai fornitori. "Questa notizia è devastante. Milioni di famiglie si trovano già in difficoltà: la crescita delle spese su gas e luce non poteva avvenire in un momento peggiore", ha commentato Peter Smith, il dirigente dell'Ong National Energy Action. "Invito tutti, in particolar modo le persone più svantaggiate, a rivolgersi ai propri fornitori, per poter essere aiutati e sostenuti", ha suggerito Smith. (Res)