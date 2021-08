Speciale energia: Serbia, presidente Vucic, Paese non rinuncerà alle sue riserve di carbone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'attività mineraria della Serbia non cesserà di esistere e il Paese continuerà a sviluppare le sue riserve di carbone. Lo ha dichiarato il presidente di Serbia Aleksandar Vucic in occasione della giornata dei minatori. Come riferito dall'emittente televisiva "N1", Vucic si è rivolto alle donne impegnate in questo settore durante un ricevimento dedicato a queste ultime. Il Paese è composto da un totale 30 mila minatori, di cui 135 donne. "La Serbia non rinuncerà alle proprie risorse di carbone e di energia termica. Così facendo, proteggeremo i posti di lavoro dei minatori per i prossimi 10, 20 o 30 anni", ha aggiunto il presidente di Serbia. Ciò nonostante, in linea con le regolamentazioni imposte dall'Unione europea, il Paese si dichiara impegnato a contenere le emissioni di carbonio. "Molti Paesi sono in carenza di elettricità e di gas. Il tutto è accompagnato da un picco dei prezzi sui mercati globali. Di conseguenza, la Serbia sta monitorando i bisogni dell'economia e della popolazione mondiale. I minatori sono fondamentali proprio per questo", ha spiegato Vucic. (Seb)