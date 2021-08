Speciale energia: Romania, possibili 20 mila posti di lavoro grazie a sviluppo del nucleare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'industria dell'energia nucleare in Romania fornisce attualmente circa 11 mila posti di lavoro che potrebbero aumentare fino a 20 mila come risultato delle nuove costruzioni in programma nel settore. E' quanto afferma il Forum del nucleare romeno (Romatom) in un comunicato. Secondo Romatom, l'industria del nucleare romena contribuisce con 5,7 miliardi di euro annui al Pil della Romania. Il settore sembra poter incanalare nuove prospettive di sviluppo, come emerso anche dalla visita dello scorso 3 agosto in Romania da parte del vice assistente per l'Energia nucleare Usa Kathryn Huff, e dagli incontri avuti tra i rappresentanti di Romatom e le società energetiche canadesi. "L'accordo di cooperazione assicura lo sviluppo delle unità 3 e 4 della centrale nucleare di Cernavoda, l'ammodernamento dell'unità 1 e altri potenziali progetti nel nucleare civile", si legge nel comunicato con il quale Romatom esprime fiducia sulle opportunità emergenti dagli accordi con i partner statunitensi e canadesi. (Rob)