Francia: prete ucciso in Vandea, il sospettato è un ruandese con precedenti penali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'uomo accusato di aver ucciso un prete, questo lunedì a Saint-Laurent-sur-Sèvre in Vandea (dipartimento della Francia metropolitana), è coinvolto in un altro procedimento penale. Nel luglio del 2020, infatti, il sospetto ha confessato di aver dato fuoco alla cattedrale di Nantes, quando operava come volontario nella diocesi e aveva il compito di chiudere l'edificio la sera. Di nazionalità ruandese, è in Francia dal 2012, l’uomo aveva ricevuto il decreto di espulsione. In una mail inviata poche ore prima dell'incendio alla cattedrale di Nantes, ha spiegato di avere "problemi personali". "Stava scrivendo il suo risentimento a varie personalità che, ai suoi occhi, non lo avevano sostenuto abbastanza nei suoi procedimenti amministrativi", ha detto all'epoca il pubblico ministero di Nantes. I parenti del sacrestano hanno anche descritto un uomo particolarmente segnato dalla sua storia, terrorizzato al pensiero di tornare in Ruanda. In seguito alla sua confessione, era stato incriminato per "distruzione e danneggiamento da incendio" e imprigionato per diversi mesi prima di essere rilasciato sotto controllo giudiziario ed era in attesa del processo. La necessità di mantenerlo sotto controllo giudiziario ha impedito l’esecuzione dell’ordine di espulsione dal territorio. (Frp)