Rifiuti: consiglio in Città metropolitana Roma, respinto odg per stop a discarica di Albano

- Bocciato l'ordine del giorno presentato da diversi consiglieri di centrosinistra tra cui il sindaco di Albano Laziale, Massimiliano Borelli. Oggi nel corso della seduta straordinaria dedicata ai rifiuti in Città metropolitana l'Aula di Palazzo Valentini ha respinto i cinque punti d'impegno rivolti alla sindaca Virginia Raggi. Il documento chiedeva di: revocare immediatamente l'ordinanza di riapertura della discarica di Albano Laziale; ridiscutere presso la Regione Lazio i criteri di individuazione delle aree bianche con particolare riferimento all'introduzione di regole di salvaguardia per territori già oggetto di siti di discarica; programmare il raggiungimento da parte del Comune di Roma di livelli di differenziata compatibili con il resto dei Comuni dell'ex provincia; creare un meccanismo di concertazione con i territori dell'ex provincia; realizzare uno o più impianti di trattamento e una o più discariche nel sb ambito di Roma Capitale per rispondere ai suoi fabbisogni e a quelli dei territori che per anni ha vessato. Con il voto contrario degli esponenti del M5s l'ordine del giorno è stato respinto a termine di una seduta che ha visto contrapposti principalmente il sindaco di Albano Laziale, Massimiliano Borelli, e la sindaca di Roma e Città metropolitana, Virginia Raggi. "Arpa ha segnalato che i livelli degli inquinanti e contaminanti" nel suolo sottostante alla discarica di Roncigliano nel Comune di Albano Laziale "sono veramente alti. Non posso far altro che annunciare una denuncia penale riguardo quella che è la condizione ambientale del mio territorio. Ci sta rovinando e non possiamo far altro che reagire", ha detto Borelli. "Porto qui la rabbia della mia città ma anche di tutti i sindaci dei Castelli romani. Lei - ha sottolineato il primo cittadino di Albano - ha già preannunciato che toccherà prossimamente a Colleferro e Guidonia, noi saremo a fianco a tutti coloro che saranno toccati da questo problema". (segue) (Rer)