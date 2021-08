Rifiuti: consiglio in Città metropolitana Roma, respinto odg per stop a discarica di Albano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il sindaco di Albano Laziale, la cui discarica ha riaperto per effetto di una ordinanza urgente della Città metropolitana, "gli sforzi fatti finora, da me e i miei cittadini che oggi sono arrabbiati e amareggiati, vengono cancellati perchè qualcuno non ha fatto il proprio dovere. Vorrei capire quale sia la prospettiva e quali sono le scelte che avete intenzione di portare avanti. È la prima volta che la vediamo in veste di sindaca di Città metropolitana qui sul tema dei rifiuti, non ha avuto la sensibilità, la correttezza e l'educazione di venire qui a parlare di rifiuti quando è stata sollecitata altre volte, anche anni fa: non ci ha mai considerato per quello che siamo. Ci ha considerato soltanto ora, per scaricarci addosso i suoi problemi. È un atteggiamento penoso - ha concluso - e insostenile". La riapertura della discarica di Albano Laziale con ordinanza sindacale urgente di Città metropolitana "non è una decisione che ho preso a cuor leggero - ha replicato Raggi -, seppur sia in via temporanea, so che cosa comporti per quei cittadini. Nei tempi brevi non c'erano altre soluzioni alla crisi determinata dall'assenza degli impianti della Regione Lazio". (segue) (Rer)