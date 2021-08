Rifiuti: consiglio in Città metropolitana Roma, respinto odg per stop a discarica di Albano (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il piano rifiuti della Regione Lazio "è un problema che ciclicamente torna all'attenzione - ha aggiunto Raggi -, questo lo sanno bene alcuni Comuni della Città metropolitana, Anzio e limitrofi, ma lo sanno bene anche a Latina e Ponza. In tutto questo tempo, dal piano rifiuti della presidente Polverini del 2012 la Regione Lazio ha atteso 9 anni per farne uno nuovo, e nel mentre non ha autorizzato neanche un impianto, anzi gli impianti li ha chiusi. Questa è l'incapacità di assumersi responsabilità della Regione Lazio dopo la chiusura della discarica di Malagrotta, nel 2013, accolta con grandissima festa ed eco del Pd: giusto chiuderla, lì hanno scaricato non solo Roma ma molti altri Comuni, però dal 2012 il piano rifiuti non è stato nè attuato nè modificato impedendo alle città e alle provincie di pianificare". La sindaca ha fatto quindi appello ai consiglieri e ai sindaci metropolitani: "Se il piano rifiuti della Regione Lazio è basato sulle discariche, faccio un appello ai consiglieri metropolitani e ai sindaci: troviamo soluzioni all'interno della nostra area metropolitana ma chiediamo anche che il piano rifiuti regionale sia rivisto e che si trovino soluzioni più moderne, perchè le discariche sono ultimo gradino di una serie di soluzioni che la Regione finora non ha voluto individuare". Non è mancato lo scontro elettorale durante la seduta. (segue) (Rer)