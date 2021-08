Iraq-Iran: ministro Esteri Hussein inviterà Raisi a partecipare a summit regionale a Baghdad

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Proseguono i contatti diplomatici stabiliti dal governo dell’Iraq per organizzare, verso la fine di agosto, un vertice regionale nella capitale Baghdad: il ministro degli Esteri iracheno, Fuad Hussein, dovrebbe recarsi nei prossimi due giorni a Teheran per invitare a partecipare al summit il nuovo presidente dell’Iran, Ebrahim Raisi. “L’Iran prenderà decisioni in base al messaggio che riceverà”, ha detto oggi a commento il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Saeed Khatibzadeh. Ieri sera Hussein ha invitato a partecipare anche il re dell’Arabia Saudita, Salman bin Abdulaziz al Saud, trasmettendo l’invito durante un incontro tenuto con l’omologo dell’Arabia Saudita, Faisal bin Farhan. In precedenza, il governo dell’Iraq ha invitato al summit l’emiro del Kuwait, Nawaf al Ahmed al Sabah, e il presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan. Al vertice di agosto, secondo quanto riferiscono fonti governative ai media iracheni, potrebbero partecipare – oltre ai leader dei Paesi confinanti, ovvero Iran, Kuwait, Turchia, Arabia Saudita, Siria e Giordania – anche le autorità di Egitto, Qatar ed Emirati Arabi Uniti e rappresentanti dell’Unione europea. (Res)