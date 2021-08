Speciale energia: premier russo Mishustin presenta il programma per lo sviluppo dell'idrogeno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo russo ha preparato una bozza del programma per lo sviluppo dell'energia a idrogeno che prevede una tabella di marcia da realizzare in più fasi. Lo ha affermato il primo ministro Mikhail Mishustin durante una riunione. "Il governo ha preparato una bozza del programma per lo sviluppo dell'energia a idrogeno. Definisce gli obiettivi, le iniziative strategiche e le misure chiave per creare questa industria nel Paese. Si prevede di implementarla in più fasi: la prima è progettata per i prossimi tre anni e mezzo", ha detto Mishustin. Secondo il premier, la prima fase del programma prevede la creazione di cluster specializzati e l'attuazione di progetti pilota per la produzione e l'esportazione di idrogeno, nonché l'uso di vettori per l'idrogeno nel mercato interno. Nelle fasi successive, secondo il capo del governo, si prevede di creare grandi impianti di produzione orientati all'esportazione, per passare all'applicazione delle tecnologie che sfruttano l'idrogeno in vari settori dell'economia: dalla petrolchimica all'edilizia abitativa, sino ai servizi comunali. "Lo sviluppo dell'energia a idrogeno ridurrà i rischi di perdere mercati energetici e sosterrà la crescita economica attraverso la formazione di nuovi segmenti industriali, così come la creazione di posti di lavoro ad alta tecnologia, l'esportazione di prodotti e tecnologie", ha aggiunto Mishustin. (Rum)