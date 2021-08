Speciale energia: Corte Conti, indagine su incentivi e contributi per l'efficientamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti ha approvato, con delibera n. 13/2021/G, un'indagine relativa a due distinti oggetti collegati con gli obiettivi di trasformazione energetica volti a contrastare il cambiamento climatico: da un lato gli interventi per le energie rinnovabili, e in particolare le verifiche del Mise sul sistema affidato al Gestore dei sevizi elettrici spa (Gse) in tema di incentivi alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, meccanismo dei certificati bianchi e conto termico, dall'altro i contributi per l'efficientamento energetico in favore dei comuni (Decreto Crescita, d.l. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58). La relazione esamina tali aspetti rilevanti anche nel più generale contesto riferito agli accordi di Parigi del 2015, dove l'Unione europea si è impegnata alla "graduale transizione dai combustibili fossili verso un'economia neutra in termini di emissioni di carbonio" entro il 2050. Tali obiettivi sono resi ancora più ambiziosi dalle recenti proposte della Commissione europea per trasformare le politiche dell'Ue in materia di clima, energia, trasporti e fiscalità in modo da ridurre le emissioni nette di gas a effetto serra di almeno il 55 per cento entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990. La rilevanza del tema spiega perché il Pnrr italiano destini da qui al 2026 alla missione "Rivoluzione verde e transizione ecologica" ben 68,6 miliardi di euro. (Rin)