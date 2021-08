Speciale energia: Intesa Sanpaolo, con fondi Pnrr investire su mare, energia, turismo e ambiente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mare, Energia, Turismo e Ambiente (Meta) rappresentano i quattro assi portanti per la ripresa del Mezzogiorno. Lo rende noto un comunicato stampa di Intesa Sanpaolo, sulla base del “Panorama economico di mezz’estate del Mezzogiorno” pubblicato da Studi e ricerche per il Mezzogiorno (Srm), il centro studi collegato al gruppo Intesa Sanpaolo, che fornisce una nuova vision del Mezzogiorno innovativa e propositiva, individuando numeri inaspettati circa la realtà economica e produttiva meridionale e fornendo spunti di riflessione ed indirizzi per la ripartenza del Paese. Il rafforzamento di questi ambiti – prosegue il comunicato favorito dallo stanziamento dei fondi europei del Pnrr, costituisce la strada maestra per favorire la ripartenza del Sud Italia e dell’intero Paese. Cresce il numero delle imprese: i dati – afferma Intesa San Paolo - registrano, a giugno, un +1,8 per cento rispetto al 2020 (+0,9 per cento il dato Italia); inoltre, sono attive 174.474 imprese giovanili, quasi il 40,4 per cento del dato nazionale. Il Mezzogiorno è l’area con il più elevato tasso di imprenditorialità giovanile (10 per cento, in Italia per cento). Riparte anche l’export: si evidenzia, al I trimestre dell’anno, un +1,6 per cento (media Italia +4,6 per cento). Nel Mezzogiorno vi sono oltre 15mila imprese “innovative”, il 17 per cento del dato nazionale. Rispetto al 2014, il numero delle imprese innovative cresce di circa il 52 per cento a fronte del 34 per cento della media nazionale e la spesa per addetto è aumentata di 1.800 euro (media Italia +2.800 euro). Il Mezzogiorno – sottolinea Intesa San Paolo - contiene quindi tutti gli elementi per fare Meta (Mare, Energia, Turismo, Ambiente) e contribuire in modo deciso a far vincere al Paese la sfida della ripartenza. (Rin)