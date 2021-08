Rifiuti: Raggi, piano Lazio bocciato anche da Mite, Regione specula su tema a fini elettorali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il piano rifiuti della Regione Lazio è stato bocciato anche dal ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani perchè è un piano che parla solo di discariche, abbiamo poco da confrontarci se la Regione Lazio ritiene che il problema dei rifiuti vada risolta soltanto con le discariche". Lo ha detto la sindaca di Roma e di Città metropolitana Virginia Raggi intervenendo nel corso del consiglio straordinario sui rifiuti a Palazzo Valentini. "Potete dire che è colpa della Raggi, ma io non governo la Regione Lazio. Questo è il risultato di chi ha scopi come generare una crisi e speculare politicamente sull'emergenza per fini elettorali", ha concluso. (Rer)