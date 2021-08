Clima: Johnson, rapporto Onu certifica che carbone deve essere consegnato alla storia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'uso del carbon fossile dovrebbe essere "consegnato alla storia" per limitare il riscaldamento globale. Lo ha affermato il primo ministro britannico, Boris Johnson, commentando il rapporto sul clima del Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico (Ipcc). Johnson ha sottolineato che il rapporto diffuso oggi dal foro scientifico formato da due organismi delle Nazioni Unite, l'Organizzazione meteorologica mondiale e il Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente, "fa riflettere" sugli effetti del cambiamento climatico. "Il rapporto di oggi è una lettura che fa riflettere, ed è chiaro che il prossimo decennio sarà fondamentale per garantire il futuro del nostro pianeta. Sappiamo cosa deve essere fatto per limitare il riscaldamento globale: consegnare il carbone alla storia e passare a fonti di energia pulita, proteggere la natura e fornire finanziamenti per il clima ai Paesi in prima linea", ha dichiarato Johnson ripreso dall'emittente nazionale "Bbc". (segue) (Rel)