Clima: Johnson, rapporto Onu certifica che carbone deve essere consegnato alla storia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Regno Unito dovrebbe pubblicare la sua strategia per ridurre le emissioni del Regno Unito a zero entro il 2050 quest'autunno. L'opposizione laburista ha invitato l'esecutivo britannico ad agire ora, denunciando il sostanziale "ritardo" nel contrasto alle emissioni di Co2. "Il Regno Unito sta aprendo la strada, decarbonizzando la nostra economia più velocemente di qualsiasi altro Paese del G20 negli ultimi due decenni", ha chiarito il primo ministro. "Spero che il rapporto Ipcc di oggi sia un campanello d'allarme affinché il mondo agisca subito, prima di incontrarci a Glasgow a novembre per l'importante vertice della Cop26", ha aggiunto in riferimento allo studio secondo il quale il raggiungimento o il superamento della temperatura globale di 1,5 gradi centigradi, considerato come una soglia oltre la quale si sentiranno i peggiori impatti del riscaldamento globale, avverrà nei prossimi due decenni. (Rel)