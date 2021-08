Covid: assessore Lazio, dopo ferragosto ruolo importante pediatri nella campagna vaccinale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Lazio "l'obiettivo è quello di raggiungere l'80 per cento della popolazione over 12 con la vaccinazione completa. Dopo ferragosto un ruolo importante nella campagna vaccinale lo avranno i pediatri di libera scelta". Lo dichiara l'assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D'Amato. "Le famiglie e i ragazzi potranno tranquillamente rivolgersi a loro per ogni chiarimento. Il vaccino si è dimostrato sicuro ed efficace anche negli adolescenti", conclude. (Com)