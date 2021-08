India: debito compagnia aerea di bandiera supera otto miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia di bandiera Air India ha accumulato al 31 marzo perdite per 708,2 miliardi di rupie, oltre 8,1 miliardi di euro. Lo ha reso noto il sottosegretario per l’Aviazione civile, Vijay Kumar Singh, nella risposta a un’interrogazione parlamentare del Consiglio degli Stati, la camera alta. Il governo ha confermato di voler procedere alla privatizzazione, ma i tentativi compiuti finora sono andati a vuoto e la pandemia di coronavirus ha complicato la situazione. Il primo progetto di “disinvestimento strategico”, nel 2018, le cui condizioni erano state ritenute probabilmente troppo restrittive dai potenziali acquirenti, è stato accantonato e modificato, fino alla presentazione, nel gennaio del 2020, di un nuovo bando per la presentazione delle manifestazioni di interesse all’acquisto. (segue) (Inn)