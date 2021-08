India: debito compagnia aerea di bandiera supera otto miliardi di euro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il memorandum d’informazione preliminare, i cui termini sono stati prorogati più volte, riguarda la vendita del cento per cento di Air India, del cento per cento della divisione low cost Air India Express e del 50 per cento della società di servizi Air India Sats Airport Services. Le parti interessate dovrebbero assumere 232,86 miliardi di rupie di debito e mantenere il marchio per un periodo che sarà definito nella successiva fase: la richiesta di proposte. I quartieri generali della compagnia a Mumbai (a Nariman Point) e Nuova Delhi (a Connaught Place) non sono inclusi nella transazione e rimarranno di proprietà pubblica. (segue) (Inn)