Autostrade: mezzo pesante in avaria tra Magliano Sabina e diramazione Roma nord, 10 km code

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A partire dalle ore 10:15 circa sull'autostrada A1 Milano–Napoli, nel tratto compreso tra Magliano Sabina e il bivio con la D18 Diramazione Roma Nord in direzione Roma, un mezzo pesante in avaria al km 521 sta causando disagi alla circolazione. Sul luogo dell'evento sono intervenuti i soccorsi meccanici, i vigili del fuoco, le pattuglie della polizia stradale ed il personale della Direzione 5° Tronco di Fiano Romano di Autostrade per l'Italia. Attualmente, nel tratto interessato, il traffico transita su due corsie e si registrano 10 km di coda in direzione Roma. Agli utenti diretti verso Roma si consiglia di uscire a Magliano Sabina, proseguire lungo la S.S.3 "Via Flaminia" e rientrare sulla Diramazione Roma Nord a Castelnuovo di Porto; in alternativa è possibile anticipare l'uscita a Orte, percorrere il raccordo per Viterbo, quindi proseguire sulla S.S.2 "Via Cassia" in direzione Roma.(Com)