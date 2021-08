Taiwan: nuova incursione cinese in zona di identificazione aerea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un aereo militare cinese è entrato nella zona di identificazione della difesa aerea di Taiwan (Adiz), la prima tale intrusione questo mese. Lo riporta oggi il quotidiano "Taiwan News", secondo cui un aereo militare antisommergibile Shaanxi Y-8 dell'Esercito popolare di liberazione (Epl) della Cina è volato ieri nell'angolo sud-ovest dell'Adiz. In risposta, Taiwan ha inviato aerei, ha trasmesso avvisi radio e ha schierato sistemi missilistici di difesa per seguire il velivolo. Secondo i dati del ministero della Difesa taiwanese, lo scorso mese la Cina ha inviato 17 aerei militari nella zona di identificazione per un totale di 14 incursioni. In precedenza, la presenza militare dei velivoli cinesi è stata registrata dieci volte a giugno, 18 volte a maggio, 22 volte ad aprile, 18 volte a marzo, 17 volte a febbraio e 27 volte a gennaio. L'anno scorso aerei cinesi sono stati avvistati 19 volte a dicembre, 22 volte a novembre e 22 volte a ottobre.(Cip)