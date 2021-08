Covid: presentato alla Camera decreto Green Pass per scuola e trasporti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo ha presentato alla Camera il decreto legge 111 del 6 agosto 2021 con "Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, in materia di università e dei trasporti". Lo ha annunciato in Aula il vicepresidente Andrea Mandelli. I lavori riprendono lunedì 6 settembre alle ore 10 con la discussione generale del disegno di legge di conversione del decreto 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche, cosiddetto decreto "Green Pass (Rin)