Grecia: Next Generation Eu, erogati prefinanziamenti per 4 miliardi di euro

- La Commissione europea ha erogato oggi alla Grecia 4 miliardi di euro di prefinanziamento, equivalenti al 13 per cento dei sussidi e prestiti previsti nel Programma di ripresa e resilienza. È quanto riferisce la Commissione, secondo cui la Grecia è uno dei primi Paesi a ricevere un prefinanziamento che contribuirà a dare il via all'attuazione degli investimenti cruciali e delle misure di riforma delineate nel piano nazionale di ripresa e resilienza ellenico. La Commissione autorizzerà ulteriori esborsi sulla base dell'attuazione degli investimenti e delle riforme delineate nel Pnrr. Il Paese riceverà un totale di 30,5 miliardi di euro nel corso della durata del piano (17,8 miliardi di euro in sovvenzioni e 12,7 miliardi di euro in prestiti). L'esborso odierno segue la recente messa in atto delle prime operazioni di prestito nell'ambito del Next Generation Eu. Entro la fine dell'anno, la Commissione intende raccogliere fino a un totale di 80 miliardi di euro in finanziamenti a lungo termine per finanziare i primi esborsi previsti agli Stati membri. (segue) (Beb)