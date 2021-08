Grecia: Next Generation Eu, erogati prefinanziamenti per 4 miliardi di euro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con il suo Pnrr, la Grecia finanzia investimenti e riforme che dovrebbero avere un effetto profondamente trasformativo sull'economia e sulla società ellenica. Fra gli obiettivi principali c’è quello di garantire la transizione verde: 645 milioni di euro andranno a finanziare l'interconnessione con le isole Cicladi, aumentando il potenziale delle fonti energetiche rinnovabili e la capacità di stoccaggio. Si prevedono inoltre forme di sostegno alla transizione digitale: misure per un valore di 375 milioni di euro stimoleranno l'adozione delle tecnologie digitali, in particolare da parte delle piccole e medie imprese, e sosterranno gli acquisti di servizi digitali e registratori di cassa di nuova tecnologia. Infine, si punta a rafforzare la resilienza economica e sociale: 740 milioni di euro saranno investiti nel rafforzamento delle politiche attive del mercato del lavoro per aumentare l'occupazione a tempo pieno, anche per i disoccupati di lunga durata e le persone svantaggiate. Ulteriori 627 milioni di euro saranno investiti nel miglioramento e nella digitalizzazione della pubblica amministrazione; digitalizzare il sistema giudiziario e accelerare le procedure giudiziarie e per modernizzare e semplificare la normativa fiscale. (Beb)