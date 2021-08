Roma 2021: Michetti, nel nostro programma sport ha ruolo chiave, obiettivo sono grandi eventi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Tra il Foro Italico e il Flaminio abbiamo un'area che offre impianti e scorci unici al mondo, un patrimonio da riqualificare e valorizzare. Insieme ai nuovi impianti da realizzare in tutta la città, possiamo rendere Roma una Capitale internazionale dello sport, con l'obiettivo di organizzare grandi eventi come le Olimpiadi e le finali di grandi competizioni delle varie discipline". Così in una nota Enrico Michetti, candidato del centrodestra a sindaco di Roma. "Lo sport - sostiene Michetti - nel nostro programma ha un ruolo chiave. Tra i punti salienti c'è la revisione del regolamento con l'introduzione di norme e procedure snelle che consentano interventi di miglioria agli impianti da parte dei concessionari con investimenti privati e accesso facilitato al credito. Fondamentale sarà la collaborazione con Federazioni sportive, Enti di promozione sportiva e discipline sportive associate. Quelle società sportive, l’anima territoriale di un movimento martoriato dalla crisi della pandemie, che ci hanno portato alle 40 medaglie olimpiche di Tokyo. Altro capitolo, tra i tanti da proporre, riguarda la collaborazione con le istituzioni scolastiche e le società sportive di base, con l'aggiornamento del regolamento comunale che eviti l'attuale paralisi amministrativa", conclude Michetti. (Com)