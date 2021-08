Grecia: von der Leyen, prefinanziamenti 4 miliardi Next generation Eu sono solo l'inizio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prefinanziamento di 4 miliardi di euro erogato oggi alla Grecia nell’ambito del Next Generation Eu è solo l'inizio dell'attuazione dell'ambizioso Piano nazionale di ripresa e resilienza “Grecia 2.0”. Così la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha commentato l’erogazione dei prefinanziamenti. Questo passo è “l'inizio di un futuro più verde e più digitale per il paese. La Commissione europea sarà al tuo fianco per rendere questo piano un successo", ha detto von der Leyen. (Beb)