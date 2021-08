Bulgaria: leader Itn Trifonov, nuove elezioni se non c'è sostegno al nostro governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Bulgaria sarà costretta ad andare a nuove elezioni se i partiti definiti "anti-establishment" non sosterranno il governo proposto da C'è un popolo come questo (Itn). Lo ha detto il leader di Itn, Slavi Trifonov, secondo quanto riferisce l'emittente pubblica "Btn". "Se i partiti anti-establishment non voteranno a sostegno del progetto di governo, proposto dal partito Itn, il risultato sarà quello di nuove elezioni", ha scritto oggi Trifonov in un post su Facebook. Secondo Trifonov, il sostegno al governo da parte di questi partiti "è più che logico". Trifonov ha elencato i temi sui quali c'è consenso tra Itn e queste forze politiche, ovvero porre fine al modello di governance precedente, analizzare "tutti gli errori e i furti" commessi dagli esecutivi del passato, riformare la magistratura sopprimendo i tribunali specializzati, presentare il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) alla Commissione europea il prima possibile, mettere mano ad una riforma delle pensioni e condurre "riforme serie" nel settore sanitario. Trifonov ha ricordato gli accordi raggiunti durante i colloqui con i partiti anti-establishment su agricoltura, istruzione e politica fiscale. "Quindi, se i partiti anti-establishment non voteranno per il governo Itn, il motivo non sarà il disaccordo su uno dei temi elencati, ma piuttosto qualcos'altro. Non posso e non voglio indovinare cosa potrebbe essere", ha osservato Trifonov. (segue) (Seb)