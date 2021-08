Bulgaria: leader Itn Trifonov, nuove elezioni se non c'è sostegno al nostro governo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il leader di Itn tutto questo si tradurrebbe in riforme sospese e ritardate, oltre che in nuove elezioni parlamentari che gioverebbero solo al partito del cosiddetto "establishment", ovvero Cittadini per uno sviluppo europeo della Bulgaria (Gerb) guidato dall'ex premier Bojko Borisov. Nelle consultazioni per la formazione di un esecutivo, Itn non ha invitato Gerb ma solo i partiti considerati da Itn "anti-establishment", ovvero il Partito socialista bulgaro (Bsp), Bulgaria democratica e Alzati! Fuori i criminali. Le consultazioni sono state mirate solo alla presentazione della composizione perché Itn ha preparato la squadra in autonomia. Trifonov aveva anticipato infatti nelle scorse settimane che Itn era pronto a formare da solo "un governo di minoranza". Le obiezioni delle forze politiche "anti-establishment" hanno portato al timore di nuove elezioni parlamentari, dopo quelle del 4 aprile e le ultime dell'11 luglio. (segue) (Seb)