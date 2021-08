Bulgaria: leader Itn Trifonov, nuove elezioni se non c'è sostegno al nostro governo (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente bulgaro Rumen Radev ha consegnato il mandato per formare l'esecutivo al partito Itn, vincitore delle elezioni dell'11 luglio. "È un onore e una responsabilità per me ricevere questo mandato. Farò del mio meglio per garantire che tutto sia conforme alle leggi stabilite", ha detto Nikolov dopo aver ricevuto il mandato venerdì 30 luglio. Il partito Cittadini per uno sviluppo europeo della Bulgaria (Gerb) non sosterrà un governo proposto dalla forza politica C'è un popolo come questo (Itn). Lo ha dichiarato il leader di Gerb, l'ex premier Bojko Borisov. In un video pubblicato sul proprio profilo Facebook, Borisov ha accusato il presidente Rumen Radev di essere "il motivo della mancanza di dialogo" tra i partiti. "Non sosterremo né parteciperemo a nessun governo", ha detto Borisov. (Seb)