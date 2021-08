Grecia: commissario Hahn, fondi Next Generation Eu erogati in tempi record

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'intensa cooperazione con la Grecia e la solida preparazione all'interno della Commissione ci hanno permesso di erogare i fondi in tempi record. Con queste parole Johannes Hahn, commissario per il bilancio e l'amministrazione, ha commentato i prefinanziamenti di 4 miliardi erogati oggi a favore della Grecia nell'ambito del Next Generation Eu. “Ciò dimostra che con le risorse raccolte saremo in grado di soddisfare rapidamente le esigenze di prefinanziamento di tutti gli Stati membri, dando loro la spinta iniziale nell'attuazione dei numerosi progetti verdi e digitali inclusi nei loro piani nazionali”, ha detto Hahn. (Beb)