Energia: Spagna, Repsol investirà 600 milioni in diversi porti del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia petrolifera spagnola Repsol ha preparato investimenti per oltre 600 milioni di euro in diversi porti spagnoli, tra i quali quelli di Bilbao, Tarragona, Cartagena e La Coruna. Come riferisce il quotidiano "Cinco Dias", l'obiettivo è di impegnarsi nella trasformazione dei suoi impianti per adattare la sua attività alla transizione ecologica. Le attività di Repsol sono strettamente legate ai porti, in quanto sono hub logistici per le raffinerie e i complessi petrolchimici. Gli investimenti in queste strutture sono quindi fondamentali per raggiungere l'obiettivo della decarbonizzazione, dato che Repsol aspira ad essere un'azienda con zero emissioni nette entro il 2050. Per quanto riguarda il porto di Bilbao, la compagnia petrolifera investirà inizialmente 60 milioni per costruire uno dei più grandi impianti al mondo per produrre combustibili sintetici con zero emissioni nette da idrogeno rinnovabile. (segue) (Spm)