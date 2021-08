Energia: Spagna, Repsol investirà 600 milioni in diversi porti del Paese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il porto di Tarragona, Repsol prevede 11 progetti del valore di 259,5 milioni di euro per la realizzazione di un complesso industriale, logistico, paesaggistico e turistico. L'estensione delle strutture portuali di Repsol permetterà l'attracco di grandi navi sul suo molo e fornirà una maggiore flessibilità nella fornitura di materie prime con la costruzione di due serbatoi sotterranei, migliorando così l'attività logistica dell'azienda. Per il porto di Cartagena la compagnia petrolifera ha in progetto di costruire il primo impianto di biocarburanti avanzati a basse emissioni in Spagna che comporterà un investimento di 188 milioni di euro. Infine, per il porto di La Coruna, Repsol punta alla creazione di un nuovo terminal per trasferire il traffico di petrolio greggio al porto esterno di Punta Langosteira, con un investimento di 126 milioni di euro. La messa in funzione del nuovo terminale dovrebbe avvenire nell'agosto 2022. (Spm)