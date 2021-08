Grecia: Gentiloni, prefinanziamento 4 miliardi passo importante per attuare Pnrr

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prefinanziamento del Next Generation Eu erogato oggi alla Grecia è un passo importante per sostenere l'attuazione del piano ellenico, che prevede grandi investimenti e riforme di vasta portata nei prossimi cinque anni. Lo ha detto Paolo Gentiloni, commissario all'Economia, commentando i primi 4 miliardi di euro erogati oggi dalla Commissione Ue. “Continueremo a lavorare a stretto contatto con la Grecia per sostenere il suo piano ambizioso che andrà a beneficio di ogni parte della Grecia e di ogni segmento della società greca", ha detto Gentiloni. (Beb)