Roma: Piccolo (Pd), su parcheggi scambio Raggi vanta realizzazioni non sue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La sindaca Raggi in questi giorni di caldo insiste nel millantare la realizzazione di opere non riconducibili alla sua azione amministrativa. Dopo il progetto per la realizzazione della stazione metro di piazza Venezia , ecco l'annuncio sul parcheggio di scambio con 272 posti auto nel quartiere Trieste presso la fermata di Annibaliano, sulla linea B1". Così, in una nota, la consigliera capitolina del Pd, Ilaria Piccolo. "Dopo 5 anni di governo disastrosi - aggiunge - non potendo portare nulla in dote, la sindaca si lascia andare a dichiarazioni reticenti ed ingannevoli verso i cittadini romani. Quello che la sindaca omette di dire è che i fondi che afferma di aver reperito, sono della Regione. Quest'ultima ha erogato da anni 17 milioni per i parcheggi che il Campidoglio ha rischiato di perdere a causa dei consistenti ritardi nell'avvio dell'iter amministrativo e progettuale. L'opera in questione, infatti , fa parte di un pacchetto di 4 parcheggi: Conca d'Oro, Annibaliano, Villa Bonelli e Anagnina ma solo per due (Conca D'Oro e Annibaliano) sono partiti i lavori. Il comune ci ha messo 4 anni per avviare i cantieri con un'aggiudicazione giunta al fotofinish alla fine del 2020". (segue) (Com)