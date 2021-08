Grecia-Libia: colloquio telefonico tra ministri Esteri Dendias e al Mangoush

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri greco Nikos Dendias ha avuto un colloquio telefonico con l'omologa libica Najla al Mangoush. Secondo quanto riferisce il ministero degli Esteri di Atene tramite Twitter, il rafforzamento dei rapporti bilaterali è stato al centro del colloquio insieme agli ultimi sviluppi in Libia. Dendias ha sottolineato l'esigenza di far prevalere le condizioni che permettano lo svolgimento di elezioni giuste in Libia. (Gra)