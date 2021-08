Bielorussia: Lukashenko, non andrò in Polonia a negoziare con l'opposizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader bielorusso Aleksandr Lukashenko non ha intenzione di visitare la Polonia e tenere colloqui con gli attivisti dell'opposizione bielorussa presenti a Varsavia. Lo ha detto lo stesso leader bielorusso durante l’evento la “Grande conversazione” trasmesso dalle principali emittenti televisive bielorusse. Al contempo, Lukashenko ha invitato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ad andare a Donetsk e Luhansk, nel Donbass, per avviare negoziati con le autorità delle autoproclamate repubbliche. "Sali su un elicottero e vola a Donetsk, vola a Luhansk. Vai lì, questo è il tuo territorio e comportati lì come, non so, una specie di 're arrogante', non importa come”, ha detto Lukashenko rivolgendosi a Zelensky. (Rum)