Sanità: Asl Viterbo, entrati in servizio 9 nuovi psichiatri, assunti a tempo indeterminato

"A termine di una procedura concorsuale autorizzata dalla Regione Lazio che, grazie al prezioso lavoro degli uffici preposti, si è svolta in tempi rapidissimi, presso il Dipartimento di salute mentale della Asl sono entrati in servizio 9 nuovi psichiatri, assunti a tempo indeterminato". È quanto rende noto la Asl di Viterbo. "Questo incremento di professionisti - spiega - ha consentito al Dsm di completare e di raggiungere il fabbisogno di dirigenti medici previsti in pianta organica, come stabilito dalla Regione, e di garantire a ognuna delle tre unità operative territoriali presenti nel dipartimento la presenza fissa e stabile di 8 psichiatri a cui se ne aggiungono altri 8 presso l'Spdc, il Servizio psichiatrico di diagnosi e cura".