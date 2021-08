Sanità: Asl Viterbo, entrati in servizio 9 nuovi psichiatri, assunti a tempo indeterminato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Dipartimento di salute mentale – spiega il direttore Cristiana Morera - è articolato in quattro unità operative complesse: 3 territoriali, coincidenti con i distretti sanitari aziendali, e una ospedaliera. È la organizzazione operativa dell'Azienda preposta, in primis, alla promozione e alla tutela della salute mentale della popolazione residente. Il superamento della grave carenza di risorse umane, avvenuto grazie all'espletamento del concorso fortemente voluto dalla direzione aziendale e dalla Regione stessa, con conseguente assunzione di 9 dirigenti medici, comporta il rafforzamento di tutti i nostri servizi e la ricollocazione tempestiva, al decrescere della condizione emergenziale correlata alla pandemia Sars-CoV-2, dell'Spdc nel presidio ospedaliero centrale di Viterbo. Questo comporterà un incremento dei posti letto e la ridefinizione dell'assetto organizzativo, anche attraverso il continuo reclutamento in atto di personale non medico. Tutti elementi di forte propulsività il cui obiettivo è supportare il cambiamento già in corso dei modelli organizzativi che saranno, sempre più, orientati al potenziamento di un'offerta di salute adeguata ai bisogni specifici che emergono nella nostra provincia". (segue) (Com)