Sanità: Asl Viterbo, entrati in servizio 9 nuovi psichiatri, assunti a tempo indeterminato (3)

ll Dsm opera all'interno di un modello strutturale integrato in rete con le varie articolazioni operative aziendali (Cure primarie, Psicologia, Dipendenze, Neuropsichiatria infantile, Disabile adulto, Servizio sociale), con i medici di medicina generale, con le Amministrazioni locali, con gli istituti scolastici e con le strutture di ricovero e di riabilitazione accreditate. Una rete che consente di lavorare e di costruire i Progetti Individuali di salute (Pris): il nuovo strumento organizzativo, sperimentalmente introdotto nella Asl di Viterbo dopo un attento studio, per un approccio realmente sistemico che superi modalità di lavoro di tipo specialistico non integrate. "L'approccio multisciplinare e multiprofessionale nella definizione dei Progetti Individuali di salute - aggiunge Cristiana Morera - ha come obiettivo il miglioramento dello stato di salute della persona, dalla prevenzione della patologia psichiatrica all'intercettazione del caso, fino alla conclusione dell'iter clinico, diagnostico terapeutico e socio-assistenziale. L'obiettivo è quello di promuovere interventi basati sull'unitarietà di approccio, centrati sul benessere della persona e orientati a una migliore organizzazione dei servizi e a una piena responsabilizzazione degli attori, considerando come centrali i fattori di proattività, prossimità, accessibilità, appropriatezza e sicurezza delle cure da perseguire attraverso la massima integrazione di tutta la filiera professionale e il massimo impulso al contributo dei cittadini alla formazione delle decisioni che riguardano la salute mentale". (segue)