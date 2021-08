Sanità: Asl Viterbo, entrati in servizio 9 nuovi psichiatri, assunti a tempo indeterminato (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La salute mentale è da sempre all'attenzione dei piani operativi della Asl di Viterbo – conclude il direttore generale, Daniela Donetti - che ha individuato nella rete aziendale il modello e lo strumento organizzativo che permette, attraverso la costruzione di percorsi integrati, di porre al centro il paziente con i suoi bisogni di salute, orientando l'operato dei professionisti. Lavorare insieme, unire saperi ed esperienze, in un approccio multidisciplinare e multiprofessionale, rappresenta l'elemento portante dei programmi di prevenzione e di cura. Il robusto rafforzamento dell'équipe psichiatrica all'interno del Dipartimento era atteso da anni. Proprio oggi, intendo ringraziare i professionisti già presenti in azienda, che, anche in una situazione di oggettiva difficoltà, hanno sempre garantito la piena operatività di tutte le varie articolazioni dipartimentali, compresi i numerosi ambulatori periferici. Con l'entrata in servizio di nuovi psichiatri, sarà ora possibile attuare pienamente il modello che, insieme, abbiamo costruito ed esercitare oltre alla funzione di cura della malattia mentale anche quella di prevenzione, attraverso iniziative specifiche volte a promuovere la salute mentale e a integrare tutti gli attori che, con i professionisti aziendali, intendono perseguire lo stesso obiettivo". (Com)