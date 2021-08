Tunisia: viceprocuratore Tunisi smentisce divieto espatrio per ex funzionari governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il portavoce del Polo giudiziario finanziario della Tunisia e viceprocuratore della Repubblica presso il tribunale di Tunisi, Mohsen al Dali, ha negato l’esistenza di disposizioni relative al divieto di espatrio per funzionari del governo dell’ex premier Hichem Mechichi o di altri esecutivi. Il portavoce lo ha affermato in una dichiarazione rilasciata all’emittente radiofonica “Shems Fm”. Al Dali ha spiegato che al momento non sono state emesse disposizioni di questo tipo, fatta eccezione per il capo di gabinetto dell’ex ministro dell’Industria Taoufik Abbas, smentendo invece le notizie in merito al divieto di espatrio per alcuni giudici. (Tut)