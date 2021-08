Energia: Bulgaria, operatore Bulgartransgaz presenta piano decennale di sviluppo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'operatore bulgaro per il trasporto e stoccaggio del gas naturale Bulgartransgaz ha presentato il suo piano decennale di sviluppo della rete per il periodo 2021-2030. Secondo quanto riferisce la stampa di Sofia, il piano prevede la costruzione e la messa in esercizio di collegamenti intersistemici del gas con i Paesi limitrofi, nonché la messa in esercizio del terminale per il gas liquefatto di Alessandropoli. Tra le priorità incluse nel piano, che sarà riesaminato durante una discussione pubblica presso la Commissione per la regolamentazione dell'energia e dell'acqua l'11 agosto, figurano il mantenimento di un'infrastruttura del gas naturale affidabile ed efficiente, il rinnovamento e l'ampliamento delle reti e degli impianti di trasporto del gas, lo sviluppo una connettività intersistemica e l'aumento della capacità di stoccaggio del gas naturale. (segue) (Seb)