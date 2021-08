Bulgaria: candidato ministro Interno Iliev, non rinuncio a nomina nel nuovo governo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro designato bulgaro Plamen Nikolov ha presentato subito dopo l'annuncio del ritiro di Ivanov la squadra proposta per il nuovo governo al capo dello Stato Rumen Radev. All'incontro con Radev era presente anche il deputato di C'è un popolo come questo, Tosko Jordanov. Il governo proposto avrà due vicepresidenti, Radi Najdenov per gli affari europei e Petar Iliev per la sicurezza. Radi Najdenov sarà anche ministro degli Esteri e Petar Iliev sarà ministro dell'Interno. Il nuovo ministro della Giustizia proposto è Ivo Atanasov al posto di Momcil Ivanov. Lo scorso 5 agosto la leader del Partito socialista bulgaro (Bsp) Kornelia Ninova ha detto che la forza politica proporrà il proseguimento del lavoro dell'attuale governo ad interim se non si riuscirà a formare un nuovo esecutivo nel Paese. "Se Itn non riuscirà a formare un governo e il presidente consegnerà un mandato di formazione dell'esecutivo al Partito socialista bulgaro, quest'ultimo proporrà che continui a funzionare il governo provvisorio", ha detto Ninova al termine della riunione tenuta ieri dal consiglio direttivo del partito. (segue) (Seb)