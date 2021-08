Bulgaria: candidato ministro Interno Iliev, non rinuncio a nomina nel nuovo governo (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione del consiglio direttivo, ha precisato Ninova, è che i colloqui sulla formazione di un esecutivo con Itn continuino. "Non c'è ancora una visione definitiva sul fatto di sostenere il futuro governo del partito di Slavi Trifonov", ha infine dichiarato la leader socialista, aggiungendo che molte delle politiche comprese nell'agenda stilata da Itn "oggi non sono soddisfacenti". Plamen Nikolov è stato scelto da Itn come candidato alla carica di primo ministro. Il presidente bulgaro Rumen Radev ha consegnato il mandato per formare l'esecutivo al partito Itn, vincitore delle elezioni dell'11 luglio. "È un onore e una responsabilità per me ricevere questo mandato. Farò del mio meglio per garantire che tutto sia conforme alle leggi stabilite", ha detto Nikolov dopo aver ricevuto il mandato venerdì 30 luglio. (segue) (Seb)