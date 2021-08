Bulgaria: candidato ministro Interno Iliev, non rinuncio a nomina nel nuovo governo (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente Rumen Radev ha avviato venerdì 23 luglio delle consultazioni con i rappresentanti dei gruppi parlamentari in vista del conferimento di un mandato per formare il nuovo governo nel Paese. I colloqui si sono tenuti presso la sede del palazzo presidenziale a Sofia con i partiti che sono entrati in Parlamento. Le forze politiche sono C'è un popolo come questo (Itn), Cittadini europei per lo sviluppo della Bulgaria (Gerb), Partito socialista bulgaro (Bsp), Bulgaria democratica (Db), Movimento per i diritti e le libertà (Mrf) e Alzati! Fuori i criminali!. I deputati eletti alle ultime elezioni parlamentari in Bulgaria hanno prestato giuramento il 21 luglio. Alla seduta inaugurale erano presenti il presidente Rumen Radev, la vicepresidente Iliana Jotova, il primo ministro uscente Stefan Janev e i ministri del governo ad interim. (segue) (Seb)