Bulgaria: candidato ministro Interno Iliev, non rinuncio a nomina nel nuovo governo (8)

- Con 137 voti a favore, uno contrario e 99 astenuti, Iva Miteva di Itn è stata nuovamente eletta presidente del Parlamento. Nel suo discorso ha affermato che "dobbiamo ricordare ciò per cui siamo stati eletti e tener fede agli impegni che abbiamo assunto verso i cittadini". Il leader del partito bulgaro C'è un popolo come questo, Slavi Trifonov, si è detto nei giorni scorsi "pronto a formare un governo di minoranza", ovvero senza stringere alleanze con altri partiti. Il partito ha ottenuto la maggioranza relativa con il 24,08 per cento dei voti, seguito da Cittadini europei per lo sviluppo della Bulgaria (Gerb) con il 23,51 per cento dei voti. (Seb)