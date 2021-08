Bielorussia: Gentiloni, a un anno da elezioni non dimentichiamo democrazia e libertà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un anno fa le elezioni presidenziali e l’attacco ai diritti fondamentali in Bielorussia: non dimentichiamo la democrazia e la libertà. Così il commissario Ue all’economia, Paolo Gentiloni, ha ricordato l’anniversario dalle elezioni presidenziali dello scorso anno che fecero scaturire il movimento di protesta tutt’ora in corso nel Paese esteuropeo. L’esito elettorale, nettamente favorevole ad Aleksandr Lukashenko, non è stato riconosciuto da gran parte della comunità internazionale. (Beb)