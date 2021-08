Serbia: incendio a Vinca riversa fumo dalla discarica sulla città di Belgrado

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La capitale della Serbia, Belgrado, continua ad essere interessata da una nube di fumo proveniente da un incendio divampato a Vinca, dove è situata la principale discarica cittadina. Secondo quanto riferisce l'emittente "N1", l'incendio ha riguardato un'area di cinque ettari. Le autorità affermano che non c'è pericolo che l'incendio si propaghi, perché sul posto sono presenti quattro veicoli pesanti che stanno ricoprendo di terra il luogo dell'incendio. Il fumo e l'odore di bruciato, prosegue l'emittente, continua a spargersi da ieri praticamente in tutta la città. Gli esperti dell'Istituto di sanità pubblica assicurano che non c'è motivo di allarme e che le particelle inquinanti sono sotto la soglia di attenzione. (segue) (Seb)