Serbia: incendio a Vinca riversa fumo dalla discarica sulla città di Belgrado (2)

- Altri esperti, sempre secondo i media locali, avvertono del pericolo che nell'aria vengano rilasciate sostanza tossiche quali la diossina e altre particelle cancerogene che fuoriescono dalla combustione della plastica. "Queste sostanze passano attraverso la parete cellulare dei polmoni ed entrano nel flusso sanguigno, diffondendosi in tutto il corpo", ha spiegato Dragana Djordjevic dell'Istituto di chimica, tecnologia e metallurgia in un intervento per l'emittente "N1". Djordjevic ha aggiunto di avere misurato la concentrazione di particolato nell'aria nel suo appartamento. Domenica mattina, ha aggiunto, le particelle erano 160 microgrammi per metro cubo, " un dato che è otto volte più del limite di tolleranza di 20 microgrammi per metro cubo". Alcune organizzazioni e movimenti non governativi hanno chiesto alle autorità di spiegare come è scoppiato l'incendio e di dichiarare lo stato di emergenza. (Seb)