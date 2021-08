Francia: con l'estensione dell'uso del pass sanitario decade l'obbligo della mascherina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con l’entrata in vigore del pass sanitario in Francia per accedere a bar, ristoranti o mezzi di trasporto a lunga percorrenza, in questi luoghi viene meno l’obbligatorietà della mascherina sanitaria. Pubblicato ieri sulla Gazzetta ufficiale, il decreto sul pass sanitario ricorda che gli “obblighi di mascherina previsti dal presente decreto non si applicano alle persone che hanno avuto accesso a stabilimenti, luoghi, servizi ed eventi” interessati. I dipendenti che vi lavorano dovranno mantenere la mascherina. Per queste persone, il pass sanitario si applicherà solo dal 30 agosto. Questo allentamento dell'uso delle mascherine per i clienti è in linea con quanto annunciato a fine luglio dal ministro della Salute, Olivier Veran, quando affermò che “dove sarà in vigore il pass sanitario, le persone potranno rimuovere la mascherina, perché ciò significa che siamo sicuri che tutte le persone in questi luoghi sono completamente vaccinate o hanno effettuato un test molto recente che è risultato negativo”. (Frp)